Траты россиян на видеоигры могут достичь 544 млрд рублей к 2035 году
Россияне могут нарастить траты на видеоигры до 544 млрд руб. через 10 лет. Это следует из исследования Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы.
В прошлом году россияне потратили свыше 173 млрд руб. на покупку игр. 70% пришлось на жителей Москвы. Вместе с тем совокупные траты на покупку игр, комплектующих и киберспортивного оборудования составили еще больше – 380 млрд руб.
Агентство отметило, что в видеоигры играет почти каждый второй россиянин. В 2024 г. число пользователей в стране достигло 87 млн человек.
К 2035 г., по ожиданию агентства, траты россиян на видеоигры могут достичь 544 млрд руб. «Основными драйверами роста станут развитие локальных студий, импортозамещение игровых технологий, выпуск новых отечественных хитов и инфраструктурные проекты поддержки отрасли, такие как Московский кластер видеоигр и анимации», – говорится в сообщении.
«Ведомости» писали, что траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 г. достигли 173 млрд руб. Рост в годовом выражении составляет 7,5%: в 2023 г. этот показатель составлял 161 млрд руб.