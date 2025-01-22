Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры

Траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 г. достигли 173 млрд руб. Рост в годовом выражении составляет 7,5%: в 2023 г. этот показатель составлял 161 млрд руб., подсчитали аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ. В топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2. Всего за год покупки видеоигр совершили 67% российских геймеров, каждый из них купил в среднем более трех игр, подсчитали аналитики.