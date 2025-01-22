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Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры

Рынок практически восстановился до значений 2021 года
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 г. достигли 173 млрд руб. Рост в годовом выражении составляет 7,5%: в 2023 г. этот показатель составлял 161 млрд руб., подсчитали аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ. В топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2. Всего за год покупки видеоигр совершили 67% российских геймеров, каждый из них купил в среднем более трех игр, подсчитали аналитики.

Геймерами в исследовании XYZ считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным онлайн-школы, в России около 25 млн человек. Для исследования эксперты опросили более 1000 человек и экстраполировали полученные результаты на всех российских игроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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