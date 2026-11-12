Ушаков рассказал, о чем Уиткофф и Кушнер будут говорить с Путиным

10–11 ноября в Абу-Даби состоялся двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны «приблизились к достижению мира». Кушнер по итогам встречи в ОАЭ сообщил, что намерен обсудить с Путиным итоги переговоров и «попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам».