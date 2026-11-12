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Ушаков рассказал, о чем Уиткофф и Кушнер будут говорить с Путиным

Антон Потоков

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву. В четверг они встретятся с президентом России Владимиром Путиным, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Мы будем обсуждать сегодня различные вопросы, идущие к мощному урегулированию кризиса вокруг Украины», – сказал Ушаков журналистам. На уточняющий вопрос, обсудят ли стороны вовлечение европейцев, он ответил: «Все вопросы связаны с достижением мирного урегулирования».

«Позитивное», – так спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев описал настроение Уиткоффа и Кушнера.

Американские переговорщики прилетели из Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Перед встречей в Кремле они проведут переговоры с Дмитриевым. Встреча с Путиным запланирована на первую половину дня. По информации «Вестей», она запланирована на 12:00 мск.

10–11 ноября в Абу-Даби состоялся двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны «приблизились к достижению мира». Кушнер по итогам встречи в ОАЭ сообщил, что намерен обсудить с Путиным итоги переговоров и «попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам».

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