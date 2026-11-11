Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся 12 ноября в Москву. Об этом Кушнер сообщил по итогам трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби. Он также назвал второй день переговоров непростым и содержательным.
«Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным», – заявил Кушнер.
Он уточнил, что собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги переговоров в ОАЭ и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам. По словам спецпосланника США, он видит возможности для их урегулирования.
Второй день переговоров в Абу-Даби завершен. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.
Первый день встречи завершился 10 ноября после 4,5 часов работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.