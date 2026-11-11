Кушнер анонсировал поездку в Москву вместе с Уиткоффом

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся 12 ноября в Москву. Об этом Кушнер сообщил по итогам трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби. Он также назвал второй день переговоров непростым и содержательным.