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Мединский начал выступление по итогам переговоров в Абу-Даби

Сергей Пахомов

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в ОАЭ Владимир Мединский начал выступление по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби. В ходе мероприятия он назвал правильной постановку вопроса о континентальной системе безопасности в Европе после завершение конфликта на Украине.

«Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз», – заявил Мединский. Он подчеркнул, что вопрос о будущей архитектуре безопасности в Европе надо решать целиком, поскольку «пластырем тут не обойдешься».

Второй день переговоров в Абу-Даби завершен. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.

Первый день встречи завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.

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