Мединский начал выступление по итогам переговоров в Абу-Даби

«Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз», – заявил Мединский. Он подчеркнул, что вопрос о будущей архитектуре безопасности в Европе надо решать целиком, поскольку «пластырем тут не обойдешься».