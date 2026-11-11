Мединский начал выступление по итогам переговоров в Абу-Даби
Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в ОАЭ Владимир Мединский начал выступление по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби. В ходе мероприятия он назвал правильной постановку вопроса о континентальной системе безопасности в Европе после завершение конфликта на Украине.
«Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз», – заявил Мединский. Он подчеркнул, что вопрос о будущей архитектуре безопасности в Европе надо решать целиком, поскольку «пластырем тут не обойдешься».
Первый день встречи завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.