ЕС увеличил импорт российского СПГ на 6,7% за десять месяцев

Поставки из США и Тринидада и Тобаго в октябре достигли 8,7 млрд куб. м – на 7,8% больше в годовом выражении и на 16,6% выше сентябрьского показателя. За январь – октябрь импорт из Америки вырос на 0,7% до 73,9 млрд куб. м. Африканские страны в октябре поставили в ЕС 1,61 млрд куб. м СПГ. Это на 17,1% меньше, чем годом ранее, но на 44% больше сентябрьского объема. За десять месяцев импорт из Африки снизился на 21,7% до 13,53 млрд куб. м.