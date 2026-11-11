ЕС увеличил импорт российского СПГ на 6,7% за десять месяцев
Страны Евросоюза (ЕС) в январе – октябре 2026 г. импортировали из России 17,43 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel, изученные «РИА Новости».
В октябре поставки российского СПГ сократились на 10,4% по сравнению с сентябрем и составили 975 млн куб. м. В марте импорт достиг рекордных за весь период наблюдений Bruegel с 2019 г. 2,459 млрд куб. м. В августе объемы опустились до годового минимума в 682 млн куб. м, а в сентябре выросли в 1,6 раза до 1,088 млрд куб. м.
Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в октябре оставался нулевым пятый месяц подряд. За десять месяцев поставки из этого региона сократились в 4,4 раза до 2,601 млрд куб. м. На динамику повлияли приостановка производства в Катаре, продление форс-мажора компанией QatarEnergy до конца 2026 г. и перекрытие Ормузского пролива.
Поставки из США и Тринидада и Тобаго в октябре достигли 8,7 млрд куб. м – на 7,8% больше в годовом выражении и на 16,6% выше сентябрьского показателя. За январь – октябрь импорт из Америки вырос на 0,7% до 73,9 млрд куб. м. Африканские страны в октябре поставили в ЕС 1,61 млрд куб. м СПГ. Это на 17,1% меньше, чем годом ранее, но на 44% больше сентябрьского объема. За десять месяцев импорт из Африки снизился на 21,7% до 13,53 млрд куб. м.
6 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа «тоже не святая», поскольку продолжает закупать российский СПГ, несмотря на критику соглашения США и России о поставках дизельного топлива.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, Россия за девять месяцев 2026 г. увеличила экспорт сжиженного природного газа на 7%, или на 2 млрд куб. м. Поставки российского СПГ в ЕС продолжали расти в мае – июне, но в III квартале они сократились на 30%, или на 1 млрд куб. м. В МЭА отметили, что с января 2027 г. ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ в рамках долгосрочных контрактов, а поставки трубопроводного газа будут полностью прекращены к IV кварталу 2027 г.