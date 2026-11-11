Россияне стали покупать меньше сладостей при походе в магазин

В мае 2026 г. «Ведомости» писали, что объем продаж шоколадных плиток в России в прошлом году в натуральном выражении сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%. Общий объем продаж шоколадных плиток в России по итогам 2025 г. составил 231 000 т, или 292 млрд руб.