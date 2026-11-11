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Главная / Бизнес /

Россияне стали покупать меньше сладостей при походе в магазин

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские потребители стали покупать меньше сладостей за последний год, следует из исследования рынка кондитерских изделий от ICMR (бывшая «Гфк-Русь»).

По данным организации, кондитерские изделия за год покупают 100% россиян, но отмечено снижение объема за покупку на 3,9%. При этом частота покупки достаточно стабильна (рост на 1,1%). Больше всего потребители покупают батончики, жевательный мармелад, развесное печенье, пастилу/зефир, кексы и пирожные длительного хранения. Меньше покупали шоколадные плитки, шоколадные конфеты в коробках, крекеры и развесные сладости. 

За одну покупку потребители кондитерских изделий в среднем стали тратить на 7% больше в 2026 г., сообщили в ICMR.

Методика

Потребительская панель ICMR включает 20 000 российских домохозяйств, или около 52 000 индивидуальных покупателей. Участники ежедневно фиксируют все свои покупки в магазинах, на маркетплейсах, а также расходы на услуги, включая питание вне дома.

В мае 2026 г. «Ведомости» писали, что объем продаж шоколадных плиток в России в прошлом году в натуральном выражении сократился на 15%, тогда как в денежном, наоборот, вырос на 14%. Общий объем продаж шоколадных плиток в России по итогам 2025 г. составил 231 000 т, или 292 млрд руб.

Эксперты связывали это с тем, что шоколад перестал быть товаром для импульсных покупок, на этой категории экономят прежде всего.

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