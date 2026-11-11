Создатели ракеты «Воронеж» оценили проект в 10–12 млрд рублей
Стоимость создания сверхлегкой ракеты «Воронеж» вместе со стартовой площадкой оценивается в 10–12 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сказал гендиректор разработчика «3Д исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский.
«На сегодняшний день мы получили от инвесторов более 300 млн руб. Разработка рабочей конструкторской документации потребует в ближайшее время около 700 млн руб.», – сказал он.
Сейчас идет работа по привлечению финансирования. Стартовую площадку создатели ракеты прорабатывают в рамках государственно-частного партнерства.
Ранее «Ведомости» сообщали, что фонд «Восход» вложил в проект более 220 млн руб., еще 60 млн руб. инвестировал Фонд суверенных технологий НТИ.
В интервью Дзись-Войнаровский также рассказал об одобрении проекта ЦНИИмашем, дефиците ракет-носителей и двигателе НК-3 от «ОДК-Кузнецов».