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Главная / Технологии /

Создатели ракеты «Воронеж» оценили проект в 10–12 млрд рублей

Антон Потоков
Главный конструктор Дмитрий Воронцов и сооснователь и генеральный директор разработчика «Воронежа» «3Д исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский
Главный конструктор Дмитрий Воронцов и сооснователь и генеральный директор разработчика «Воронежа» «3Д исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский / Алексей Орлов / Ведомости

Стоимость создания сверхлегкой ракеты «Воронеж» вместе со стартовой площадкой оценивается в 10–12 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сказал гендиректор разработчика «3Д исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский.

«На сегодняшний день мы получили от инвесторов более 300 млн руб. Разработка рабочей конструкторской документации потребует в ближайшее время около 700 млн руб.», – сказал он.

Сейчас идет работа по привлечению финансирования. Стартовую площадку создатели ракеты прорабатывают в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее «Ведомости» сообщали, что фонд «Восход» вложил в проект более 220 млн руб., еще 60 млн руб. инвестировал Фонд суверенных технологий НТИ.

В интервью Дзись-Войнаровский также рассказал об одобрении проекта ЦНИИмашем, дефиците ракет-носителей и двигателе НК-3 от «ОДК-Кузнецов».

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