Показана вторая ступень первой частной сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж»

Основным инвестором «Воронежа» является венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – «Интеррос»). Также в проект инвестировал Фонд суверенных технологий НТИ. «Восход» вложил более 220 млн руб, с 2023 г., еще 60 млн руб. инвестировал от фонд ФСТ НТИ. Общий объем привлеченных средств с момента основания составляет около 280 млн руб. Весной 2026 г. эскизный проект «Воронежа» был одобрен головным институтом «Роскосмоса» АО «ЦНИИмаш». Это первый в России случай одобрения такого проекта частной компании.