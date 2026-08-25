Показана вторая ступень первой частной сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж»
Российская компания «3Д Исследования и разработки» представила на стенде ОДК на выставке «Технопром» в Новосибирске конструкторский макет второй ступени ракеты-носителя «Воронеж» в натуральную величину (масштаб 1:1), говорится в пресс-релизе компании. Длина второй ступени – 4,1 м. Диаметр – 2,05 м.
Макет предназначен для отработки компоновки и монтажа двигательной установки и других задач.
Вторая ступень является частью ракеты-носителя, предназначенной для вывода полезной нагрузки массой до 350 кг на орбиту высотой 500 км с космодрома «Восточный». Стартовая масса ракеты - 36 т, длина – 20,6 м, диаметр – 2,05 м. У «Воронежа» две ступени, горючее – керосин РГ-1 (нафтил), окислитель – жидкий кислород.
Двигатель НК-3 для «Воронежа» разрабатывает предприятие «ОДК-Кузнецов», которое входит в ОДК (подконтрольна Ростеху). Тяга каждого двигателя составляет около 4 тс. На первой ступени будет установлено двенадцать таких двигателей, на второй – один.
Основным инвестором «Воронежа» является венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – «Интеррос»). Также в проект инвестировал Фонд суверенных технологий НТИ. «Восход» вложил более 220 млн руб, с 2023 г., еще 60 млн руб. инвестировал от фонд ФСТ НТИ. Общий объем привлеченных средств с момента основания составляет около 280 млн руб. Весной 2026 г. эскизный проект «Воронежа» был одобрен головным институтом «Роскосмоса» АО «ЦНИИмаш». Это первый в России случай одобрения такого проекта частной компании.