В Белгородской области за сутки сбили 155 беспилотников
За сутки силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над территорией Белгородской области. В Шебекинском округе ранена женщина, она находится на амбулаторном лечении, сообщил губернатор Александр Шуваев.
По его словам, за сутки украинская армия 109 раз атаковала регион. Были нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Кроме того, зафиксирован один артиллерийский обстрел. Четыре раза противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал утром 11 ноября, что за ночь над регионом сбили 150 беспилотников. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга, туда попали несколько БПЛА. Начался пожар, пострадали три сотрудника. Их жизням ничто не угрожает.