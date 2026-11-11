В Белгородской области за сутки сбили 155 беспилотников

По его словам, за сутки украинская армия 109 раз атаковала регион. Были нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Кроме того, зафиксирован один артиллерийский обстрел. Четыре раза противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства.