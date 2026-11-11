Разница между пенсиями у работающих пенсионеров составила 22 000 рублей

В России в следующем году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Депутат Госдумы Алексей Говырин говорил, что февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г.