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Главная / Экономика /

Разница между пенсиями у работающих пенсионеров составила 22 000 рублей

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Разница между высокой и низкой средней пенсией по регионам среди работающих пенсионеров в октябре 2026 г. составила более 22 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Максимальный средний размер пенсии отмечен на Чукотке – 39 732 руб. в месяц. Минимальный размер – в Дагестане, где жители получали в среднем 17 618 руб.

Средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 г. составил 25 480 руб.

В России в следующем году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Депутат Госдумы Алексей Говырин говорил, что февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г.

9 ноября данные Соцфонда показали, что средний размер пенсии государственных служащих в октябре 2026 г. составил 39 730 руб. При этом средний размер пенсии работающих госслужащих составил 40 823 руб., а неработающих – 39 600 руб. 

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