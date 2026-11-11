Разница между пенсиями у работающих пенсионеров составила 22 000 рублей
Разница между высокой и низкой средней пенсией по регионам среди работающих пенсионеров в октябре 2026 г. составила более 22 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
Максимальный средний размер пенсии отмечен на Чукотке – 39 732 руб. в месяц. Минимальный размер – в Дагестане, где жители получали в среднем 17 618 руб.
Средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 г. составил 25 480 руб.
В России в следующем году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Депутат Госдумы Алексей Говырин говорил, что февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г.
9 ноября данные Соцфонда показали, что средний размер пенсии государственных служащих в октябре 2026 г. составил 39 730 руб. При этом средний размер пенсии работающих госслужащих составил 40 823 руб., а неработающих – 39 600 руб.