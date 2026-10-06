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Главная / Общество /

В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2027 году

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2027 г. страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с ТАСС.

По его словам, февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г. С 1 апреля дополнительно увеличат стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата останется на февральском уровне.

Работающим пенсионерам 1 августа автоматически учтут взносы за 2026 г., прибавка ограничена тремя баллами. Социальные пенсии повысят 1 апреля по росту прожиточного минимума пенсионера. Накопительные пенсии скорректируют 1 августа. Военным пенсионерам с 1 октября предусмотрено повышение на 4%. Все плановые индексации проведут без заявлений.

1 июля «Единая Россия» предложила упростить оформление пенсий. Партия считает, что для россиян личное обращение не должно быть обязательным при оформлении страховых пенсий по старости.

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