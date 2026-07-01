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«Единая Россия» предложила упростить оформление пенсий

Ведомости

Для граждан РФ личное обращение не должно быть обязательным при оформлении страховых пенсий по старости, заявил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Его слова приводятся на сайте партии.

«Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», – подчеркнул он.

В публикации партии отмечается, что для выполнения этой цели был подготовлен соответствующий законопроект.

10 июня Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без подачи личного заявления. Согласно документу, с 1 января 2027 г. страховая пенсия по старости может назначаться автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении органов пенсионного обеспечения, без обращения гражданина с заявлением. Речь идет о гражданах, достигших установленного пенсионного возраста и выполнивших условия по страховому стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту. При этом автоматическое назначение будет применяться в случаях, когда у человека отсутствуют периоды работы или иной деятельности за пределами России, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

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