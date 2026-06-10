Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без личного заявления
Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без подачи личного заявления. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, с 1 января 2027 г. страховая пенсия по старости может назначаться автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении органов пенсионного обеспечения, без обращения гражданина с заявлением. Речь идет о гражданах, достигших установленного пенсионного возраста и выполнивших условия по страховому стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту. При этом автоматическое назначение будет применяться в случаях, когда у человека отсутствуют периоды работы или иной деятельности за пределами России, за исключением предусмотренных законодательством случаев.
Предполагается, что решение о назначении пенсии будет приниматься за 30 календарных дней до достижения пенсионного возраста. Если необходимых условий для назначения пенсии не хватает, гражданина уведомят об этом также за 30 дней до достижения соответствующего возраста.
После принятия решения органы пенсионного обеспечения в течение трех рабочих дней должны будут уведомить гражданина о назначении пенсии и о праве отказаться от нее. Для этого потребуется подать соответствующее заявление. Аналогичный порядок предлагается распространить и на ряд категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, в том числе многодетных родителей и отдельных льготников.
Кроме того, законопроект предусматривает информирование граждан об условиях применения повышающих коэффициентов к индивидуальному пенсионному коэффициенту и фиксированной выплате при более позднем выходе на пенсию.
В конце мая «РИА Новости» со ссылкой на кандидата экономических наук Юлию Коваленко написал, что бывшие военные и сотрудники силовых ведомств при наличии необходимого стажа смогут с июня одновременно получать военную пенсию и страховую выплату от Социального фонда.