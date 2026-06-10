Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без личного заявления

Согласно документу, с 1 января 2027 г. страховая пенсия по старости может назначаться автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении органов пенсионного обеспечения, без обращения гражданина с заявлением. Речь идет о гражданах, достигших установленного пенсионного возраста и выполнивших условия по страховому стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту. При этом автоматическое назначение будет применяться в случаях, когда у человека отсутствуют периоды работы или иной деятельности за пределами России, за исключением предусмотренных законодательством случаев.