В ГД предложили активнее стимулировать участие бизнеса в пенсионных программах

Как работает ПДС

ПДС стартовала в России в 2024 г. как накопительно‑сберегательный продукт с участием государства. Ее цель – дать гражданам возможность формировать долгосрочные сбережения или получать дополнительную прибавку к пенсии. Для участия в программе человек заключает договор с НПФ и самостоятельно определяет размер и периодичность добровольных взносов на специальный счет. Чтобы получить господдержку, достаточно вносить минимум 2000 руб. в год. НПФ инвестирует полученные средства в консервативные финансовые инструменты. На внесенные суммы начисляется инвестиционный доход, который отражается на счете участника. Кроме того, государство софинансирует взносы в течение 10 лет с момента первого платежа – размер доплаты зависит от официального среднемесячного дохода вкладчика. Выплаты по ПДС доступны через 15 лет после вступления в программу либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.