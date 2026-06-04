В ГД предложили активнее стимулировать участие бизнеса в пенсионных программах

В ГД предложили активнее стимулировать участие бизнеса в пенсионных программахДля крупного бизнеса взносы могут быть квазиобязательными, для МСБ стоит упростить ряд процессов
В России необходимо создать условия, стимулирующие бизнес активнее участвовать в пенсионных программах. Для крупных компаний стоит ввести квазиобязательства – участие в таких программах должно стать вопросом принципа и частью моральной ответственности. Для среднего и малого бизнеса нужно упростить процедуры формирования пенсионных ресурсов, перевода и учета средств. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Длинные деньги для роста: роль пенсионных накоплений в развитии экономики».
Сейчас в корпоративные пенсионные программы (КПП) вовлечены около 10% крупных предприятий, тогда как средний и малый бизнес практически не участвуют, отметил Аксаков. Задачу по вовлечению бизнеса могут взять на себя негосударственные пенсионные фонды (НПФ), поскольку они способны предложить удобные механизмы, минимизирующие затраты времени и ресурсов для небольших предприятий, считает он. Реализовать эти меры можно за счет внесения изменений в законодательство, подчеркнул депутат.
Для работодателей необходимо расширить стимулы, уверен председатель комитета Госдумы по финрынку. Например, он предложил снизить платежи в Социальный фонд для компаний, которые направляют средства на поддержку работников через НПФ. С 2026 г. для работодателей действует льгота, софинансирующих ПДС своих сотрудников. Согласно закону, взносы работодателей по программе учитываются в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда. Эта сумма по конкретному работнику за расчетный период не облагается страховыми взносами.
Пенсионные взносы работодателя по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. При этом сумма взносов, включаемых в расходы, не может превышать 12% от суммы расходов на оплату труда в совокупности с другими платежами. Если условия договора изменяются так, что он перестает соответствовать указанным требованиям, или договор расторгается, ранее включенные в расходы взносы признаются подлежащими налогообложению с даты изменения условий или расторжения договора.
До 2014 г. в России существовала накопительная часть пенсии (6 п. п. из страхового тарифа в 22%), которую можно было перевести в НПФ. Сейчас она заморожена, но с 2024 г. ее можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС).
Общий объем привлеченных средств в ПДС на июнь 2026 г. составил около 1 трлн руб., сообщил на сессии заместитель министра финансов Иван Чебесков. К 2030 г. объем средств, привлеченных в программу, может превысить 4,5 трлн руб., добавил он. Как минимум половину из этого объема, по его словам, должны составить личные взносы граждан. Целевая задача – довести вложения по ПДС до 1% от ВВП.
На начальном этапе формирования культуры участия бизнеса в КПП важно предусмотреть льготы и стимулы для компаний, чтобы участие в программах не приводило к росту их финансовых обязательств, считает заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.
Как работает ПДС
Развитие корпоративных пенсионных программ может стать ключевым драйвером роста пенсионных активов в России, заявил на сессии президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Сейчас совокупный объем пенсионных активов, включая средства государственной управляющей компании, достигает 9,7 трлн руб., или 4,8% от ВВП, отметил он. В то же время в мире соотношение пенсионных активов к ВВП доходит до 200%. Доля населения, охваченного пенсионными программами в России, составляет менее 8%, корпоративными – около 5%. В развитых странах этот показатель достигает 50% и выше, продолжил Беляков. При постепенном увеличении охвата до 20%, уверен он, объем пенсионных резервов может вырасти до 30 трлн руб. Речь идет о средствах, которые граждане самостоятельно вкладывают через договоры с НПФ без учета обязательного пенсионного страхования (ОПС), уточнил он.
КПП доказали свою эффективность в мировой практике, отметил Беляков. В развитых странах существует второй уровень пенсионных накоплений. Например, в Швейцарии есть обязательная система для сотрудников с доходом свыше 22 680 франков (около $28 927) в год. Размер взносов в этой программе зависит от возраста: 7% (25–34 года), 10% (35–44 года), 15% (45–54 года), 18% (55–65 лет). Накопленные средства инвестируются и при выходе на пенсию конвертируются в выплаты (коэффициент конверсии в 2024 г. – 6,8%).
Для повышения вовлеченности населения в программы долгосрочных накоплений необходимо установить квазиобязательное подключение через работодателя, согласилась заместитель директора института социальной политики «Высшей школы экономики» Оксана Синявская. Кроме того, необходимы простые и стабильные правила с понятными гарантиями, а также гибкость условий, добавила она. Низкий порог входа, возможность приостанавливать взносы, право частично изымать средства в сложных жизненных ситуациях особенно важны для людей с невысокими доходами, говорит Синявская. Особенно она отметила цифровую видимость накоплений. Регулярные отчеты и наглядное отображение результатов, по ее словам, стимулируют более активное участие граждан в программе и дополнительные взносы.
Чтобы привлечь дополнительные ресурсы в КПП, необходимо объяснять гражданам преимущества долгосрочных вложений, отметил Беляков из НАПФ. Стоит также демонстрировать финансовые выгоды и простоту использования инструментов, а также создавать удобные продукты для накопления, добавил он.