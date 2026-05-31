RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,99+0,12%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RGBITR783,73+0,2%
Главная / Общество /

Экс-военным разрешили получать две пенсии с июня

Ведомости

Бывшие военные и сотрудники силовых ведомств при наличии необходимого стажа смогут с июня одновременно получать военную пенсию и страховую выплату от Социального фонда. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на кандидата экономических наук Юлию Коваленко.

Для этого после увольнения со службы необходимо наработать 15 лет гражданского стажа и получить не менее 30 пенсионных баллов, пояснила эксперт. При соблюдении этих условий пенсионер вправе претендовать на две выплаты одновременно.

Право на две пенсии также имеют космонавты, сотрудники летного состава, участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих, уточнила Коваленко.

В августе 2025 г. «Ведомости» писали, что участники спецоперации, ставшие инвалидами, также получили право на две пенсии одновременно. В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате двух пенсий семьям погибших участников спецоперации.

