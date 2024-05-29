Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии
Семьи, потерявшие кормильца – участника спецоперации, смогут получать две пенсии одновременно. Закон за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в повторный брак, занятые уходом за его детьми, не достигшими 23-летнего возраста и имеющими право на пенсию, смогут получать две пенсии. Дополнение касается военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях.
Дети погибших военных, которые получают пенсию по потере кормильца, продолжат получать эту выплату. Закон вступит в силу 1 января 2025 г.
29 мая Путин также подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение распространяется и на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета. Государственная дума приняла этот законопроект в третьем чтении 21 мая. На следующий день инициативу поддержал Совет Федерации.