Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии

29 мая Путин также подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение распространяется и на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета. Государственная дума приняла этот законопроект в третьем чтении 21 мая. На следующий день инициативу поддержал Совет Федерации.