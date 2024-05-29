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Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии

Ведомости

Семьи, потерявшие кормильца – участника спецоперации, смогут получать две пенсии одновременно. Закон за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в повторный брак, занятые уходом за его детьми, не достигшими 23-летнего возраста и имеющими право на пенсию, смогут получать две пенсии. Дополнение касается военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях.

Дети погибших военных, которые получают пенсию по потере кормильца, продолжат получать эту выплату. Закон вступит в силу 1 января 2025 г.

29 мая Путин также подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение распространяется и на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета. Государственная дума приняла этот законопроект в третьем чтении 21 мая. На следующий день инициативу поддержал Совет Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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