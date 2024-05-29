Путин подписал закон о запрете списания долгов с социальных пенсий инвалидов

Поправки вносят изменения в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве», в ней перечислены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Сейчас запрещено взыскивать долги с выплат к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов РФ. Теперь к этому пункту добавили выплаты за счет федерального бюджета.