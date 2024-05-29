Путин подписал закон о запрете списания долгов с социальных пенсий инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение также распространяется на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета.
Поправки вносят изменения в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве», в ней перечислены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Сейчас запрещено взыскивать долги с выплат к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов РФ. Теперь к этому пункту добавили выплаты за счет федерального бюджета.
Статья также дополняется пунктом о запрете взыскания с социальных пенсий по инвалидности, федеральных и региональных доплат к ней, которые назначаются как взрослым, так и детям.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 29 сентября 2022 г. В пояснительной записке сказано, что на практике имеют место случаи выплаты социальной пенсии детей-инвалидов или недееспособных взрослых на собственные банковские счета родителей или опекунов. Поправки в закон, которые запретят взыскивать с этих средств долги, призваны защитить права льготной категории граждан.
Депутаты Государственной думы приняли этот законопроект в третьем чтении 21 мая. На следующий день инициативу поддержал Совет Федерации.