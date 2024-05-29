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Путин подписал закон о запрете списания долгов с социальных пенсий инвалидов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение также распространяется на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета.

Поправки вносят изменения в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве», в ней перечислены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Сейчас запрещено взыскивать долги с выплат к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов РФ. Теперь к этому пункту добавили выплаты за счет федерального бюджета.

Статья также дополняется пунктом о запрете взыскания с социальных пенсий по инвалидности, федеральных и региональных доплат к ней, которые назначаются как взрослым, так и детям.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 29 сентября 2022 г. В пояснительной записке сказано, что на практике имеют место случаи выплаты социальной пенсии детей-инвалидов или недееспособных взрослых на собственные банковские счета родителей или опекунов. Поправки в закон, которые запретят взыскивать с этих средств долги, призваны защитить права льготной категории граждан.

Депутаты Государственной думы приняли этот законопроект в третьем чтении 21 мая. На следующий день инициативу поддержал Совет Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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