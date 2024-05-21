Госдума приняла закон о запрете списания долгов с пенсий детей-инвалидов
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите прав детей-инвалидов и взрослых, которые признаны недееспособными. Это следует из карточки законопроекта, которая размещена в думской электронной базе.
Поправки в закон «Об исполнительном производстве» призваны защитить от взысканий пенсии детей-инвалидов. При зачислении на счета родителей, опекунов или попечителей средства, направленные на поддержку недееспособного, должны быть защищены от взыскания долгов. Иммунитет от взыскания также предлагается распространить на социальные доплаты к пенсии по потере кормильца.
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что сейчас списание средств может происходить в тех случаях, когда опекуны и родители не могут расплатиться со своими долгами. Пенсия несовершеннолетних инвалидов и недееспособных взрослых поступает на их счета, то есть средства оказываются незащищенными от проведения исполнительных процедур.
15 мая в Госдуму был внесен законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников. Нововведения призваны дать возможность работодателям, которые оказались в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам – сохранить доход и востребованность. Среди предложений есть закрепление ежегодного отпуска для инвалидов, который должен составлять не менее 30 дней.