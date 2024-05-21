Госдума приняла закон о запрете списания долгов с пенсий детей-инвалидов

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что сейчас списание средств может происходить в тех случаях, когда опекуны и родители не могут расплатиться со своими долгами. Пенсия несовершеннолетних инвалидов и недееспособных взрослых поступает на их счета, то есть средства оказываются незащищенными от проведения исполнительных процедур.