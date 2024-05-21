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Госдума приняла закон о запрете списания долгов с пенсий детей-инвалидов

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите прав детей-инвалидов и взрослых, которые признаны недееспособными. Это следует из карточки законопроекта, которая размещена в думской электронной базе.

Поправки в закон «Об исполнительном производстве» призваны защитить от взысканий пенсии детей-инвалидов. При зачислении на счета родителей, опекунов или попечителей средства, направленные на поддержку недееспособного, должны быть защищены от взыскания долгов. Иммунитет от взыскания также предлагается распространить на социальные доплаты к пенсии по потере кормильца.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что сейчас списание средств может происходить в тех случаях, когда опекуны и родители не могут расплатиться со своими долгами. Пенсия несовершеннолетних инвалидов и недееспособных взрослых поступает на их счета, то есть средства оказываются незащищенными от проведения исполнительных процедур.

15 мая в Госдуму был внесен законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников. Нововведения призваны дать возможность работодателям, которые оказались в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам – сохранить доход и востребованность. Среди предложений есть закрепление ежегодного отпуска для инвалидов, который должен составлять не менее 30 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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