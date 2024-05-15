В Госдуму внесен законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников

В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона «О занятости населения в РФ». Закон расширяет доступ к господдержке в сфере занятости: социальная адаптация предусмотрена не только для безработных, но и граждан, зарегистрированных для поиска подходящей работы; приоритет в трудоустройстве предоставляется для завершивших прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, членов их семей. Вводится новая категория – граждане, находящиеся под риском увольнения. Кроме того, предусматривается финансовая поддержка работодателей, принимающих на работу молодежь. Также в документе прописаны содействие трудоустройству учащихся. Для безработных планируется ежегодная индексация пособия, построение индивидуальных планов поддержки. Безработным гражданин может быть признан не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Безработным будет разрешена короткая подработка.