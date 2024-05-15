В Госдуму внесен законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работниковПредложения призваны помочь работодателям сберечь коллектив в сложной ситуации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Инна Святенко, Андрей Клишас и Дарья Лантратова, а также депутаты Государственной думы внесли законопроект, направленный на дополнительную защиту прав работников. Документ опубликован в думской базе.
Один из авторов законопроекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что нововведения призваны дать возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам – сохранить доход и востребованность.
В документе, в частности, уточняется процедура временной приостановки трудового договора у одного работодателя и оформления у другого в случае объективной необходимости или приостановки работы предприятия. Согласно тексту законопроекта, на период временного перевода работника на работу к другому работодателю действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается. При этом течение срока действия первоначального трудового договора не прерывается.
Среди предложений также закрепление ежегодного не менее чем 30-дневного отпуска для инвалидов, создание в каждом субъекте РФ межведомственных комиссий для борьбы с просроченными задолженностями по зарплате.
Партнер и руководитель практики «трудовое и миграционное право» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Елена Питиримова пояснила «Ведомостям», что сама процедура временного перевода к другому работодателю не новая. Правительство предложило такой механизм еще в 2022 г., сейчас его хотят закрепить непосредственно в законе.
Питиримова отмечает, что работодатели получают от нововведения, прежде всего, экономическую выгоду. Если приостановка деятельности временная, работодатель должен направить работников в простой, который оплачивается либо в размере 2/3 средней заработной платы работника (если простой возник по вине работодателя), либо в размере 2/3 от оклада (если простой возник по независящим от сторон причинам). При переводе к другому работодателю действующий работодатель никаких выплат работнику не делает, заработную плату работник получает у временного работодателя.
«На нашей практике, тем не менее, такой механизм не стал популярным среди работодателей. Компании предпочитают оплачивать ценным работникам простой при приостановке работы, в том числе, из-за риска переманивания их временным работодателем на постоянную работу», – пояснила она.
В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона «О занятости населения в РФ». Закон расширяет доступ к господдержке в сфере занятости: социальная адаптация предусмотрена не только для безработных, но и граждан, зарегистрированных для поиска подходящей работы; приоритет в трудоустройстве предоставляется для завершивших прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, членов их семей. Вводится новая категория – граждане, находящиеся под риском увольнения. Кроме того, предусматривается финансовая поддержка работодателей, принимающих на работу молодежь. Также в документе прописаны содействие трудоустройству учащихся. Для безработных планируется ежегодная индексация пособия, построение индивидуальных планов поддержки. Безработным гражданин может быть признан не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Безработным будет разрешена короткая подработка.