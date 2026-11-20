Путин дал интервью Кустурице для фильма о патриархе Кирилле
Президент России Владимир Путин дал интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для документального фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, беседа состоялась еще до поездки российского лидера. Песков уточнил, что интервью должно выйти в эфир 20 ноября.
Песков назвал интервью глубоким разговором о патриархе и вере.
20 ноября патриарх Кирилл празднует свое 80-летие. Путин наградил его государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
В ходе интервью ТАСС к своему юбилею патриарх рассказал, что главным разочарованием для него является то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. Он напомнил мысль философа Николая Бердяева о том, что понимание свободы исключительно как права на произвольные действия способно привести к новому рабству. Подлинная свобода, по его словам, предполагает прежде всего долг перед Богом.