В ходе интервью ТАСС к своему юбилею патриарх рассказал, что главным разочарованием для него является то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. Он напомнил мысль философа Николая Бердяева о том, что понимание свободы исключительно как права на произвольные действия способно привести к новому рабству. Подлинная свобода, по его словам, предполагает прежде всего долг перед Богом.