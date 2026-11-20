Путин и Рахмон подчеркнули важность военной базы РФ в Таджикистане
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе акцентировали важность дальнейшего присутствия российской военной базы в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Акцентировалась важность присутствия здесь нашей базы, необходимость продолжения присутствия нашей базы, как такой хороший элемент для стабилизации. То есть здесь есть полное понимание», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
201-я гвардейская военная база – крупнейший военный объект России за пределами страны. Она расположена в Душанбе и Бохтаре. В ее составе – мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также части ПВО, РХБЗ и связи. В ходе визита Путина в Таджикистан президент РФ обсудил с Рахмоном вопросы функционирования базы и региональной безопасности.