В тот же день Bloomberg сообщило, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность проведения встречи в Москве. По данным агентства, советник по национальной безопасности одной из этих стран ранее обсуждал организацию контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.