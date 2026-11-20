Рябков отверг возможность участия «евротройки» в переговорах с США и Украиной
Приглашение представителей Франции, Германии и Великобритании в Москву не означает их подключения к трехстороннему формату переговоров России, США и Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
По словам дипломата, приглашение европейских представителей следует рассматривать отдельно от вопроса об их участии в переговорах по украинскому урегулированию.
Рябков сообщил, что возможный визит представителей «евротройки» в российскую столицу находится в проработке. Он назвал эту инициативу одним из ближайших вопросов, которые рассматривает Москва.
20 ноября замглавы МИД РФ заявил, что договоренностей о проведении нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. По его словам, стороны не достигли понимания относительно продолжения формата, использованного на встрече в Абу-Даби.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей для выяснения их позиции по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона заинтересована в том, чтобы узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, какие предложения они готовы представить.
В тот же день Bloomberg сообщило, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность проведения встречи в Москве. По данным агентства, советник по национальной безопасности одной из этих стран ранее обсуждал организацию контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.