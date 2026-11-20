Кравцов рассказал, как готовят материалы для «Разговоров о важном»
Материалы для занятий «Разговоры о важном» разрабатывают отдельно для начальной, основной и старшей школы. Занятия проводятся по понедельникам, на них показывают тематические фильмы о выдающихся соотечественниках, в том числе героях специальной военной операции, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».
По словам министра, патриотическое воспитание должно основываться на личном отношении человека к Родине, а не быть навязанным.
«Патриотизм должен быть прежде всего в душе. Он не должен быть каким-то показным», – сказал Кравцов, добавив, что человек должен уважительно относиться к своей малой и большой Родине потому, что он в этом уверен.
Кравцов отметил положительный отклик на занятия со стороны учителей и школьников. Перед уроком поднимается государственный флаг и исполняется гимн.
В конце мая «Ведомости» писали со ссылкой на опрос ВЦИОМ, что к проведению занятий «Разговоры о важном» положительно относятся 56% подростков, а скорее положительно – 28%. Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно – 4%. Такая же доля учащихся (4%) затруднились дать ответ.