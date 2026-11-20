Писториус призвал европейцев принять приглашение Путина посетить Москву
Европейским представителям не следует отказываться от приглашения президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров по Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, сообщает Der Spiegel.
По его словам, отказ от поездки стал бы неверным сигналом. Писториус подчеркнул, что для достижения результатов необходимо вести диалог, а предложение российского лидера следует приветствовать.
Одновременно министр выступил против обсуждения возможной отправки немецких военных на Украину. Он назвал преждевременными рассуждения о том, кто и при каких условиях мог бы участвовать в таком сценарии, пока боевые действия не завершились.
19 ноября Путин пригласил представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.
20 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос возможного визита представителей «евротройки» в Москву находится в проработке. Рябков назвал инициативу президента одним из ближайших вопросов, которые сейчас рассматриваются. При этом дипломат отметил, что договоренностей о проведении нового раунда переговоров по Украине в трехстороннем формате, который использовался ранее, в том числе на встрече в Абу-Даби, пока нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал точных сроков визита представителей ЕС в Москву.