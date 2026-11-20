Экс-министр Прикамья и его подчиненный обвиняются во взятках
Бывший министр природных ресурсов Пермского края и экс-начальник управления лесопользования регионального ведомства обвиняются в получении взяток на общую сумму более 49 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
По версии следствия, с 2024 по 2026 г. участники преступной группы получали деньги от руководителей нескольких коммерческих организаций через посредника. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 49 млн руб.
Бывший министр объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его бывший подчиненный задержан и арестован. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства предполагаемых преступлений.
12 ноября начальник управления Генпрокуратуры Виктор Балдин сообщил, что за последние два года к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 000 чиновников. За этот период в суды направили 26 000 уголовных дел.