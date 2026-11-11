В Краснодаре депутатам гордумы поручили изучать социальное самочувствие граждан

В Краснодаре депутатам гордумы поручили изучать социальное самочувствие гражданВ ходе обходов будут выявлять оппозиционные настроения и пресекать распространение недостоверной информации
Депутатам гордумы Краснодара поручили проводить обходы граждан для выявления их социального самочувствия, оппозиционных настроений и проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщил депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов в своем Telegram-канале.
Он опубликовал письмо к депутатам гордумы от имени исполняющего обязанности председателя гордумы Краснодара Сергея Васина («Единая Россия») «о проведении мониторинга» от 10 ноября.
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