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Главная / Политика /

В Краснодаре депутатам гордумы поручили изучать социальное самочувствие граждан

В ходе обходов будут выявлять оппозиционные настроения и пресекать распространение недостоверной информации
Елена Мухаметшина
Игорь Онучин / ТАСС
Игорь Онучин / ТАСС

Депутатам гордумы Краснодара поручили проводить обходы граждан для выявления их социального самочувствия, оппозиционных настроений и проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщил депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал письмо к депутатам гордумы от имени исполняющего обязанности председателя гордумы Краснодара Сергея Васина («Единая Россия») «о проведении мониторинга» от 10 ноября.

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