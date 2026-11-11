В Краснодаре депутатам гордумы поручили изучать социальное самочувствие граждан

Депутатам гордумы Краснодара поручили проводить обходы граждан для выявления их социального самочувствия, оппозиционных настроений и проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщил депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов в своем Telegram-канале.