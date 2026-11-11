В чем Россия, США и Украина расходятся на тяжелых переговорах в Абу-Даби

В чем Россия, США и Украина расходятся на тяжелых переговорах в Абу-ДабиСтороны обсуждают гарантии безопасности и намерены продолжить разговор 11 ноября
В столице ОАЭ Абу-Даби 10 ноября начался первый с февраля 2026 г. раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Они продлились 4,5 часа, и стороны договорились продолжить разговор 11 ноября. Согласно заявлениям представителей делегаций Москвы и Вашингтона, речь идет не только непосредственно об урегулировании конфликта, но и о европейской безопасности в целом. О необходимости добиться надежного мира неоднократно говорила российская сторона.
Стадия переговоров
Переговорный процесс по-прежнему находится на том этапе, когда его очень легко сорвать из-за сильных расхождений по принципиальным позициям и сомнений по возможности их сближения, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Николай Силаев. Он подчеркнул, что, хотя и обсуждение общеевропейской системы безопасности – это «серьезный сдвиг» с точки зрения содержания переговоров, оно не сильно облегчает задачу гармонизации позиций Москвы и Киева. Эксперт подчеркивает, что если Вашингтон позиционирует себя как посредника, то Брюссель остается верен своему убеждению о необходимости нанести России стратегическое поражение.
«Что касается гарантий безопасности, то при общем согласии сторон об их необходимости у них пока нет единогласия по форме. Потому что Россия смотрит на возможные гарантии для Украины через призму возможностей обеспечить свою безопасность, а европейские страны – через призму сдерживания Москвы, что – в их понимании – подразумевает укрепление обороноспособности Киева. Последнее в большинстве случаев может быть воспринято Москвой как нарушение ее интересов в сфере безопасности. В этом и есть одно из ключевых противоречий», – подчеркнул Силаев.
Крайне важно, что впервые после окончания холодной войны США «дошли» до необходимости обсуждения фундаментальных вопросов европейской безопасности, а значит, и до первопричин конфликта на Украине, подчеркнул замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, США будут вынуждены учитывать позицию как ястребов внутри администрации президента США Дональда Трампа (например, госсекретаря Марко Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа), так европейских союзников.
Полностью игнорировать мнение стран Европы они не могут, поэтому и выступают за «затаскивание» ее представителей в переговоры. «США считают, что Брюссель должен нести ответственность за Украину после завершения конфликта», – подчеркнул эксперт.
Суслов при этом считает, что даже если европейцам предоставят место за столом переговоров, то их позиция от этого не поменяется.
Что касается позиции Вашингтона, то он не хочет согласовывать условия, которые отражали бы только российские пожелания, продолжает Суслов. Потому и звучат предложения, например, о механизме по возможности восстановить санкции, а также о гарантиях, аналогичных четвертой (консультации) и пятой (о мерах по защите при нападении, они при этом не предполагают на деле автоматического вступления в боевые действия) статьям устава НАТО. По словам Суслова, Москву подобные условия в теории могли бы устроить. Но если же речь пойдет о глубокой интеграции и о неформальном участии Украины в НАТО, то для России такой сценарий будет неприемлемым, уверен эксперт.
Кто приехал в Абу-Даби
В делегацию входят глава российских переговорщиков Владимир Мединский, помощник президента Владимира Путина; заместители министра иностранных дел России Сергея Лаврова Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба ВС России Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.
В делегацию Киева помимо ее руководителя Рустема Умерова, возглавляющего внешнюю разведку, входят руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. С американской стороны за столом переговоров присутствовали спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
В зале также присутствовали главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. По данным журналистов Axios, рабочая группа по военным вопросам под руководством Гринкевича должна была обсуждать вопросы мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Рабочая группа по политическим вопросам нацелена на обсуждение территориального вопроса.
Что сказали о переговорах
В своей вступительной речи Мединский выразил надежду, что работа в Абу-Даби его делегации, которая «стала больше и еще более профессиональной» (из впервые принимавших участие в таких контактах можно отметить замглавы МИДа Сергея Рябкова), «позволит продвинуться на пути к миру в интересах народа России и народа Украины».
Умеров заверял на английском языке, что у делегации есть мандат от президента страны Владимир Зеленского на обсуждение «всех тем». Переговоры в Абу-Даби можно назвать конструктивными, но с «русскими тяжело», сказал по итогам первого дня сам Зеленский.
Рубио же описал переговоры словосочетанием «весьма продуктивные», но добавил, что впереди еще большая работа по созданию новой системы безопасности. «Эти вопросы нельзя решить за 24 часа», – подчеркнул госсекретарь.
Основное внимание было уделено гарантиям для Украины и Европы в целом, но обсуждались и требования России о гарантиях безопасности для нее, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к делегации из Киева. Второй темой, которую успели обсудить, как пишет газета, было постконфликтное будущее как Украины, так и Европы в целом.
Рубио подтвердил, что Вашингтон нацелен на расширение трехстороннего формата для допуска «за стол переговоров» и Европы. На этом фоне канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что «Россия понимает только язык силы», из-за чего европейцы «должны» выступать единым фронтом на переговорах.
Место Европы
При этом непосредственно за столом переговоров европейцев 10 ноября не было, хотя ряд их представителей тоже находятся в Абу-Даби. В частности, там провели отдельную встречу с украинцами советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, глава дипломатического департамента Елисейского дворца Эмманюэль Бонн и советник по международным вопросам канцлера ФРГ Гюнтер Зауттер.
Параллельно Совет ЕС 10 ноября принял решение впервые направить миссию на Украину для подготовки военных ВСУ. «Заявления о военных миссиях ЕС на Украине не удивительны, они гарантируют осложнение на переговорах», – говорит Силаев.
ЕС продолжает логику по постепенной трансформации в военно-политический блок, отмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Егор Сергеев. «Форма присутствия новой миссии ЕС пока не очень ясна, но речь не идет о размещении какого-то аналога военного контингента или начале подготовки по отправке военнослужащих прямо на Украину. Скорее всего, разговор идет о присутствии гражданских служащих и советников для координации действий с украинскими военными», – добавил он.
Определенное присутствие подобного вида у ЕС уже есть, напоминает эксперт. Сергеев, отмечая важность новых решений, обращает внимание и на ограниченность возможностей ЕС обеспечить полноценное военное присутствие на Украине. Но желание в том или ином виде «присутствовать на месте», чтобы иметь инструмент для торга и увеличить долю в «акционерном капитале» украинского конфликта, со стороны Брюсселя очевидно.
Как сообщило издание Axios, после двухдневных переговоров в Абу-Даби Кушнер и Уиткофф могут снова посетить Москву и Киев.