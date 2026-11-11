В чем Россия, США и Украина расходятся на тяжелых переговорах в Абу-Даби

Что касается позиции Вашингтона, то он не хочет согласовывать условия, которые отражали бы только российские пожелания, продолжает Суслов. Потому и звучат предложения, например, о механизме по возможности восстановить санкции, а также о гарантиях, аналогичных четвертой (консультации) и пятой (о мерах по защите при нападении, они при этом не предполагают на деле автоматического вступления в боевые действия) статьям устава НАТО. По словам Суслова, Москву подобные условия в теории могли бы устроить. Но если же речь пойдет о глубокой интеграции и о неформальном участии Украины в НАТО, то для России такой сценарий будет неприемлемым, уверен эксперт.