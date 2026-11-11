Рэпера 3G0th2002 арестовали на 12 суток после отказа от медосвидетельствования

Арест произошел вскоре после жалоб главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она призвала МВД и Генпрокуратуру проверить 3Goth2002, поскольку, по ее мнению, он пропагандирует наркотики, суицид и распространяет «деструктивный контент». После этого рэпер написал у себя в Telegram: «Екатерина Мизулина, люблю вас, давайте не будем ссориться, я честно хороший парень и все про вас хорошо говорил». Сейчас это сообщение удалено.