Рэпера 3G0th2002 арестовали на 12 суток после отказа от медосвидетельствования
Суд назначил административный арест 12 суток рэперу 3G0th2002 (настоящее имя – Роман Романов) после отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.
Романова обнаружили с признаками наркотического опьянения на концерте. Его признали виновным по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).
Решение вынес мировой судья судебного участка № 161 района Покровское-Стрешнево города Москвы.
Арест произошел вскоре после жалоб главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она призвала МВД и Генпрокуратуру проверить 3Goth2002, поскольку, по ее мнению, он пропагандирует наркотики, суицид и распространяет «деструктивный контент». После этого рэпер написал у себя в Telegram: «Екатерина Мизулина, люблю вас, давайте не будем ссориться, я честно хороший парень и все про вас хорошо говорил». Сейчас это сообщение удалено.
3Goth2002 – представитель новой школы альтернативного хип-хопа, основатель объединения BrokenBoyzClub.