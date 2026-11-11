Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,406-0,13%BRZL1 202+0,33%CHMK3 745-3,97%IMOEX2 434,49-0,4%RTSI929,05-0,4%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Главная / Общество /

Рэпера 3G0th2002 арестовали на 12 суток после отказа от медосвидетельствования

Максим Цуланов
Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Суд назначил административный арест 12 суток рэперу 3G0th2002 (настоящее имя – Роман Романов) после отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.

Романова обнаружили с признаками наркотического опьянения на концерте. Его признали виновным по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Решение вынес мировой судья судебного участка № 161 района Покровское-Стрешнево города Москвы.

Арест произошел вскоре после жалоб главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она призвала МВД и Генпрокуратуру проверить 3Goth2002, поскольку, по ее мнению, он пропагандирует наркотики, суицид и распространяет «деструктивный контент». После этого рэпер написал у себя в Telegram: «Екатерина Мизулина, люблю вас, давайте не будем ссориться, я честно хороший парень и все про вас хорошо говорил». Сейчас это сообщение удалено.

3Goth2002 – представитель новой школы альтернативного хип-хопа, основатель объединения BrokenBoyzClub.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь