Politico: на переговорах в Абу-Даби могут обсудить вопрос территорий
Вопрос территорий может стать одной из основных тем второго дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, в первый день переговоров, которые начались 10 ноября, стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.
Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби начались 10 ноября. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Первый день переговоров завершился после 4,5 часа работы.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие обсуждения продуктивными, но подчеркнул, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов. По его словам, рассчитывать на достижение соглашения в ближайшие сутки не следует. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал трехсторонние переговоры конструктивными.
Как сообщил источник ТАСС, переговоры возобновятся 11 ноября в 11:00 мск (12:00 по местному времени).