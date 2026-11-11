Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,406-0,13%BRZL1 202+0,33%CHMK3 745-3,97%IMOEX2 435,07-0,38%RTSI929,3-0,37%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Бюро 1440» испытало спутниковую связь на Севморпути

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») совместно с «Главсевморпутем», «Атомфлотом» и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) успешно испытала спутниковую связь на Северном морском пути. Для подключения атомного ледокола «Урал» впервые использовалась собственная спутниковая и наземная инфраструктура компании, сообщила ее пресс-служба.

На борту ледокола установили серийный абонентский терминал 1440.УЛЬТРА. С его помощью капитан судна Виктор Сурядов провел видеоконференцию с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске, передав информацию о выполнении рейсового задания и ледовой обстановке.

Через спутниковую связь также состоялась телемедицинская консультация между врачами на ледоколе и специалистами ФМБА в Москве. Во время сеанса удалось передать результаты лучевой диагностики и других медицинских исследований члена экипажа.

По словам замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, испытания подтвердили работоспособность системы в сложных условиях Арктики. В дальнейшем компания рассчитывает обеспечить широкополосным интернетом суда на всем протяжении Севморпути, включая высокоширотные маршруты.

10 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 30 российских спутников входят в состав системы широкополосного доступа в интернет «Рассвет». Он выразил надежду, что группировка увеличится в течение двух лет.

8 октября «Бюро 1440» начало тестировать спутниковую связь на удаленных промышленных площадках «Норникеля». Первый сеанс видеосвязи через группировку «Рассвет» состоялся между Москвой и предприятием в Красноярском крае. Коммерческую эксплуатацию сервиса компания планирует начать в 2027 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте