«Бюро 1440» испытало спутниковую связь на Севморпути
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») совместно с «Главсевморпутем», «Атомфлотом» и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) успешно испытала спутниковую связь на Северном морском пути. Для подключения атомного ледокола «Урал» впервые использовалась собственная спутниковая и наземная инфраструктура компании, сообщила ее пресс-служба.
На борту ледокола установили серийный абонентский терминал 1440.УЛЬТРА. С его помощью капитан судна Виктор Сурядов провел видеоконференцию с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске, передав информацию о выполнении рейсового задания и ледовой обстановке.
Через спутниковую связь также состоялась телемедицинская консультация между врачами на ледоколе и специалистами ФМБА в Москве. Во время сеанса удалось передать результаты лучевой диагностики и других медицинских исследований члена экипажа.
По словам замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, испытания подтвердили работоспособность системы в сложных условиях Арктики. В дальнейшем компания рассчитывает обеспечить широкополосным интернетом суда на всем протяжении Севморпути, включая высокоширотные маршруты.
10 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 30 российских спутников входят в состав системы широкополосного доступа в интернет «Рассвет». Он выразил надежду, что группировка увеличится в течение двух лет.
8 октября «Бюро 1440» начало тестировать спутниковую связь на удаленных промышленных площадках «Норникеля». Первый сеанс видеосвязи через группировку «Рассвет» состоялся между Москвой и предприятием в Красноярском крае. Коммерческую эксплуатацию сервиса компания планирует начать в 2027 г.