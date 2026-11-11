МВД: за рубежом по запросам России задержали 315 разыскиваемых преступников

По данным МВД, общее количество преступлений, совершенных в январе – августе 2026 г., снизилось на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Число особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось на 21,6%. Количество преступлений против личности уменьшилось на 6,9%, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 10,2%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 18,1%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 38,8%, а преступлений, совершенных против них, – на 19,6%.