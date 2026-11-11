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МВД: за рубежом по запросам России задержали 315 разыскиваемых преступников

Ксения Наумчик
МВД России
МВД России

Иностранные правоохранительные органы в 2026 г. задержали 315 человек, находившихся в розыске по запросам российской стороны. Кроме того, удалось установить местонахождение более 120 разыскиваемых лиц. Об этом заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев на сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, с начала года Россия объявила в международный розыск по каналам Интерпола более 90 человек, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях террористической направленности.

Калачев уточнил, что с начала 2025 г. Национальное центральное бюро Интерпола МВД России наладило взаимодействие со 156 государствами – членами организации.

По данным МВД, общее количество преступлений, совершенных в январе – августе 2026 г., снизилось на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Число особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось на 21,6%. Количество преступлений против личности уменьшилось на 6,9%, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 10,2%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 18,1%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 38,8%, а преступлений, совершенных против них, – на 19,6%.

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