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FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за разработки ФРГ дальнобойных ракет

Ксения Наумчик
AP
AP

Франция обеспокоена, что разработка Германией дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине российской территории, может быть неверно истолкована Москвой и привести к ядерному ответу. Париж просит немецкие вооруженные силы разъяснить условия применения такого оружия, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, французское военное командование опасается недопонимания между сторонами из-за отсутствия четких правил использования ракетных комплексов большой дальности. Париж выступает за разработку доктрины применения дальнобойного высокоточного оружия по аналогии с французской стратегией ядерного сдерживания. Один из собеседников FT отметил, что публично обозначенные принципы позволили бы избежать неправильной интерпретации сигналов со стороны России.

Бундесвер разрабатывает наземные ракетные комплексы с дальностью поражения от 500 до 2000 км. Высокопоставленный немецкий чиновник, в свою очередь, заявил, что Берлин разделяет позицию о необходимости формирования в Евросоюзе общей доктрины и единого понимания возможных этапов эскалации.

2 ноября сообщалось, что Германия и Великобритания планируют совместно разработать два новых типа ракетного вооружения дальностью более 2000 км в рамках проекта Deep Precision Strike (DPS). По данным Politico, Лондон возьмет на себя создание крылатой ракеты, способной лететь на малых высотах для преодоления систем противовоздушной обороны. Первую версию вооружения планируется подготовить к боевому применению к 2032 г. Берлин, в свою очередь, сосредоточится на разработке гиперзвуковой ракеты. В бюджетных документах Германии на эти цели заложено более 9 млрд евро.

23 октября Bloomberg сообщил о переговорах Германии по закупке 1000 крылатых ракет Anthem стоимостью более 1 млрд евро. Дальность их действия превышает 2000 км. Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения ракет других производителей.

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