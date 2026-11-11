FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за разработки ФРГ дальнобойных ракет

2 ноября сообщалось, что Германия и Великобритания планируют совместно разработать два новых типа ракетного вооружения дальностью более 2000 км в рамках проекта Deep Precision Strike (DPS). По данным Politico, Лондон возьмет на себя создание крылатой ракеты, способной лететь на малых высотах для преодоления систем противовоздушной обороны. Первую версию вооружения планируется подготовить к боевому применению к 2032 г. Берлин, в свою очередь, сосредоточится на разработке гиперзвуковой ракеты. В бюджетных документах Германии на эти цели заложено более 9 млрд евро.