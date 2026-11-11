Суд во Флориде вернул отца Меган Маркл под стражу за снятый браслет
Томаса Маркла, отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл, повторно взяли под стражу после того, как он снял электронный браслет, отслеживающий его перемещения. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По данным AP, 82-летний Маркл после освобождения из-под стражи на прошлой неделе находился под домашним арестом в пансионате для пожилых людей во Флориде. Для контроля за его передвижениями на лодыжку мужчины установили электронное устройство.
Первый помощник прокурора по Центральному округу Калифорнии Билл Эссэйли сообщил, что обвиняемый сумел снять браслет, после чего его вскоре задержали. Федеральный суд в Тампе постановил вновь заключить Маркла под стражу за нарушение условий домашнего ареста.
6 ноября федеральное бюро расследований США задержало во Флориде Маркла за подозрение в хранении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Его задержали в доме престарелых. Расследование началось после того, как в арендованном помещении в районе Лос-Анджелеса обнаружили 78 предметов, включая слайды, негативы и книги, содержащие изображения, предположительно содержащие детскую сексуальную эксплуатацию. Сам мужчина отрицает какие-либо правонарушения. Меган Маркл, узнав о произошедшем, заявила, что глубоко потрясена обнародованной информацией.