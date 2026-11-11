Суд во Флориде вернул отца Меган Маркл под стражу за снятый браслет

6 ноября федеральное бюро расследований США задержало во Флориде Маркла за подозрение в хранении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Его задержали в доме престарелых. Расследование началось после того, как в арендованном помещении в районе Лос-Анджелеса обнаружили 78 предметов, включая слайды, негативы и книги, содержащие изображения, предположительно содержащие детскую сексуальную эксплуатацию. Сам мужчина отрицает какие-либо правонарушения. Меган Маркл, узнав о произошедшем, заявила, что глубоко потрясена обнародованной информацией.