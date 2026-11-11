Что известно о массированной атаке БПЛА на регионы России 11 ноября

Что известно о массированной атаке БПЛА на регионы России 11 ноябряЕсть погибшие и пострадавшие
- Атака на Ленинградскую область
- Погибшие в Смоленской области
- В Краснодаре рекомендовали не водить детей в школы
- Атака на Ростовскую, Воронежскую и Калужскую области
- Атакам подверглись 24 региона и Азовское море
По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 627 украинских беспилотников самолетного типа над 24 регионами России и Азовским морем. На Ленинградскую область пришлось 150 сбитых дронов, есть пострадавшие и последствия на земле. Два человека погибли при атаках на Смоленскую область. «Ведомости» собрали информацию, известную об атаках к этому часу.
Атака на Ленинградскую область
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, целью атаки украинских военных стала портовая зона Усть-Луга. Туда влетели несколько БПЛА, начался пожар. Пострадали трое работников, их жизням ничто не угрожает. Произошло также аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.
Губернатор также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета в области.
В аэропорту Пулково из соображений безопасности задержали или отменили 18 рейсов. Два пассажирских самолета, летевших в Санкт-Петербург, сели в Хельсинки.
Погибшие в Смоленской области
Два человека погибли при массированной атаке БПЛА на город Ярцево в Смоленской области. По словам губернатора Василия Анохина, обломки беспилотника попали в многоэтажный дом. Начался пожар, были спасены 10 человек. Власти организовали пункт временного размещения для жильцов. После обследования здания жители вернутся в свои квартиры. Всего силы ПВО ликвидировали в регионе 37 украинских беспилотников за ночь.
В Краснодаре рекомендовали не водить детей в школы
По данным оперштаба Краснодарского края, в Анапе нашли обломки БПЛА, пострадавших нет. Фрагменты беспилотников частично повредили остекление и кровли двух зданий.
Администрация Краснодара рекомендовала родителям не отправлять детей в школы и детсады из-за угрозы атаки беспилотников.
Атака на Ростовскую, Воронежскую и Калужскую области
В Ростовской области за ночь было уничтожено около 40 БПЛА в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе электроснабжение сельских поселений организовали по резервной схеме. Закрыто движение на участке трассы Р-280 в районе моста через реку Миус, который ранее подвергался беспилотной атаке.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 11 ноября в небе над двумя районами региона были нейтрализованы четыре БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
В Калужской области с вечера 10 ноября были уничтожены 14 БПЛА над территориями Дзержинского, Износковского, Кировского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине облцентра, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Кировском округе осколки посекли кровлю частного дома, хозпостройку, забор и автомобиль. Пострадавших нет.
Атакам подверглись 24 региона и Азовское море
За ночь воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.
С вечера 10 ноября Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово», петербургского «Пулково», а также авиагаваней Пскова, Пензы, Саратова («Гагарин»), Ярославля («Туношна»), Саранска, Череповца, Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Петрозаводска, Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Кирова («Победилово»), Уфы, Самары («Курумоч»), Ижевска, Перми («Большое Савино»), Екатеринбурга («Кольцово»), Апатитов («Хибины»), Мурманска.
Из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга два пассажирских самолета, летевших из Стамбула и Хургады, совершили временную посадку в международном аэропорту Хельсинки. Экипаж еще одного самолета, следовавшего в Петербург из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, решил приземлиться в Калининграде, писал ТАСС. Число задержанных или отмененных в аэропорту Санкт-Петербурга рейсов на вылет достигло 18.