Что известно о массированной атаке БПЛА на регионы России 11 ноября

В Ростовской области за ночь было уничтожено около 40 БПЛА в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе электроснабжение сельских поселений организовали по резервной схеме. Закрыто движение на участке трассы Р-280 в районе моста через реку Миус, который ранее подвергался беспилотной атаке.