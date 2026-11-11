Потребители привыкли к подорожавшему шоколаду

«Ведомости» писали в марте, что экспорт российских шоколадных кондитерских изделий по итогам 2025 г. практически достиг рекордных $1 млрд. Всего было поставлено 224 000 т в натуральном выражении и $985 млн – в денежном. Прошлый рекорд в $864 млн установили в 2021 г., но тогда было экспортировано 324 000 т такой продукции.