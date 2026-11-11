Потребители привыкли к подорожавшему шоколаду
Россияне «переключились» с крекеров и вафель на шоколадные плитки, отметили в исследовании рынка кондитерских изделий от ICMR (бывшая «Гфк-Русь»). Шоколад начал «отыгрывать» потери, указывают эксперты.
«Несмотря на то что шоколадные плитки показали падение на 3% за период январь – сентябрь 2026 г. по сравнению с таким же периодом предыдущего года, конкурентное взаимодействие между категориями кондитерских изделий показывает, что шоколад начал «отыгрывать» потери в портфеле покупателей», – говорится в материале.
Исследователи заметили «переключение» покупателей с крекеров, вафель и восточных сладостей на шоколадные плитки и шоколадные конфеты.
Методика
При этом «тема здоровья» интересует покупателей все больше. Здоровый образ жизни ассоциируют со сбалансированным/правильным питанием 68% российских покупателей. Среди «здоровых» сладостей в кондитерской выпечке покупатели называют овсяное печенье, хлебцы и протеиновое печенье, а в сладких сахаристых изделиях – пастилу и зефир.
«Ведомости» писали в марте, что экспорт российских шоколадных кондитерских изделий по итогам 2025 г. практически достиг рекордных $1 млрд. Всего было поставлено 224 000 т в натуральном выражении и $985 млн – в денежном. Прошлый рекорд в $864 млн установили в 2021 г., но тогда было экспортировано 324 000 т такой продукции.