Экспорт российского шоколада практически достиг $1 млрд

Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий по итогам 2025 г. составил 224 000 т в натуральном выражении и $985 млн – в денежном. Такие данные приводит федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. По его информации, в рублях данный показатель вырос год к году на 16%. Там также утверждают, что это самый высокий результат за всю историю рынка. Предыдущий рекорд – $864 млн – был установлен в 2021 г. Правда, тогда отечественные компании поставили за рубеж более 324 000 т такой продукции. В весе итоги года остались на уровне позапрошлого года, уточняют в «Агроэкспорте».