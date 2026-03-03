Экспорт российского шоколада практически достиг $1 млрд

Экспорт российского шоколада практически достиг $1 млрдЭто рекордный показатель за всю историю рынка
Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий по итогам 2025 г. составил 224 000 т в натуральном выражении и $985 млн – в денежном. Такие данные приводит федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. По его информации, в рублях данный показатель вырос год к году на 16%. Там также утверждают, что это самый высокий результат за всю историю рынка. Предыдущий рекорд – $864 млн – был установлен в 2021 г. Правда, тогда отечественные компании поставили за рубеж более 324 000 т такой продукции. В весе итоги года остались на уровне позапрошлого года, уточняют в «Агроэкспорте».
Рост объема экспорта шоколадных изделий в деньгах управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный объясняет в основном увеличением стоимости сырья. По его словам, в 2024 г. мировые цены на какао-бобы на пике превышали $11 000 за 1 т. А это примерно в 3–4 раза выше, чем было в 2022 – начале 2023 г., отмечает эксперт. Он добавляет, что российские производители благодаря долгосрочным контрактам и запасам сырья смогли сдерживать рост себестоимости дольше, чем многие зарубежные конкуренты. Это дало им преимущество на внешних рынках, прежде всего в странах СНГ, считает Моторный.