Россия увеличила экспорт СПГ на 7% с начала 2026 года

Поставки российского СПГ в ЕС продолжали расти в мае – июне, но в III квартале они сократились на 30%, или на 1 млрд куб. м. В МЭА отметили, что с января 2027 г. ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ в рамках долгосрочных контрактов, а поставки трубопроводного газа будут полностью прекращены к IV кварталу 2027 г.