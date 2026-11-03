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Россия увеличила экспорт СПГ на 7% с начала 2026 года

Максим Цуланов
Николай Михальченко / ТАСС
Николай Михальченко / ТАСС

Россия за девять месяцев 2026 г. увеличила экспорт сжиженного природного газа на 7%, или на 2 млрд куб. м. Это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Рост экспорта обусловлен во многом за счет увеличения отгрузок с проекта «Арктик СПГ – 2» в Китай, следует из материала.

Поставки российского СПГ в ЕС продолжали расти в мае – июне, но в III квартале они сократились на 30%, или на 1 млрд куб. м. В МЭА отметили, что с января 2027 г. ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ в рамках долгосрочных контрактов, а поставки трубопроводного газа будут полностью прекращены к IV кварталу 2027 г.

«Ожидается, что в результате этого объем экспорта российского газа в Европейский союз в 2027 г. снизится на 30 млрд куб. м по сравнению с 2026 г», – отмечают аналитики.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Также 29 октября Еврокомиссия исключила возобновление поставок газа по «Северному потоку».

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