Росимущество начало подготовку к продаже доли в «Совкомфлоте»
Росимущество начинает проведение отбора юридического лица для организации продажи 7,8% в ПАО «Совкомфлот», следует из релиза на сайте ведомства.
Поиск будет проводиться из числа компаний, включенных в перечень юрлиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества. Такое юрлицо должно обладать опытом размещения акций на фондовом рынке.
Победитель отбора должен подписать агентский договор с Росимуществом, обеспечить оценку рыночной стоимости пакета акций, а также получить экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета требованиям законодательства.
Отбор будет проведен на основании поручения правительства РФ от 17 октября (№ МД-П13-39134) и приказа Росимущества от 30 октября (№ 156). Дата окончания приема заявок – 17 ноября.
«Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров в морской транспортировке энергоносителей, а также в обслуживании морской добычи нефти и газа. 27 октября «Совкомфлот» отчитался о росте чистого убытка по РСБУ на 17% за январь – сентябрь 2026 г. Убыток составил 787,8 млн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 2% до 85,5 млн руб. Убыток от продаж вырос на 48% и составил 2,17 млрд руб. Долгосрочные обязательства с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд руб., краткосрочные – сократились с 31,75 млрд до 31,67 млрд руб.