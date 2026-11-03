Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,193-0,29%UTAR9,06-0,66%LIFE1,645-0,9%IMOEX2 446,76-0,36%RTSI951,89-0,36%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Главная / Бизнес /

Росимущество начало подготовку к продаже доли в «Совкомфлоте»

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Росимущество начинает проведение отбора юридического лица для организации продажи 7,8% в ПАО «Совкомфлот», следует из релиза на сайте ведомства.

Поиск будет проводиться из числа компаний, включенных в перечень юрлиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества. Такое юрлицо должно обладать опытом размещения акций на фондовом рынке.

Победитель отбора должен подписать агентский договор с Росимуществом, обеспечить оценку рыночной стоимости пакета акций, а также получить экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета требованиям законодательства.

Отбор будет проведен на основании поручения правительства РФ от 17 октября (№ МД-П13-39134) и приказа Росимущества от 30 октября (№ 156). Дата окончания приема заявок – 17 ноября.

«Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров в морской транспортировке энергоносителей, а также в обслуживании морской добычи нефти и газа. 27 октября «Совкомфлот» отчитался о росте чистого убытка по РСБУ на 17% за январь – сентябрь 2026 г. Убыток составил 787,8 млн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 2% до 85,5 млн руб. Убыток от продаж вырос на 48% и составил 2,17 млрд руб. Долгосрочные обязательства с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд руб., краткосрочные – сократились с 31,75 млрд до 31,67 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь