Росимущество начало подготовку к продаже доли в «Совкомфлоте»

«Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров в морской транспортировке энергоносителей, а также в обслуживании морской добычи нефти и газа. 27 октября «Совкомфлот» отчитался о росте чистого убытка по РСБУ на 17% за январь – сентябрь 2026 г. Убыток составил 787,8 млн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 2% до 85,5 млн руб. Убыток от продаж вырос на 48% и составил 2,17 млрд руб. Долгосрочные обязательства с начала года увеличились с 55,4 млрд до 58,2 млрд руб., краткосрочные – сократились с 31,75 млрд до 31,67 млрд руб.