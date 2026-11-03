Disney планирует сократить тысячи сотрудников ради снижения расходов

По данным агентства, экономии планируется добиться как за счет увольнений, так и за счет сокращения других расходов. В наибольшей степени изменения могут затронуть тематические парки, телевизионные сети и киностудию компании. Точное число сотрудников, которых могут уволить, пока неизвестно.