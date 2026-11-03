Disney планирует сократить тысячи сотрудников ради снижения расходов
Американская Walt Disney рассматривает возможность сокращения нескольких тысяч сотрудников в рамках программы оптимизации расходов. Руководителям отдельных подразделений поручили найти способы снизить ежегодные затраты на 20%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, экономии планируется добиться как за счет увольнений, так и за счет сокращения других расходов. В наибольшей степени изменения могут затронуть тематические парки, телевизионные сети и киностудию компании. Точное число сотрудников, которых могут уволить, пока неизвестно.
Гендиректор Disney Джош Д'Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на производство фильмов и телепрограмм, развитие технологий, тематических парков и круизного бизнеса. Представитель компании отказался комментировать информацию Bloomberg.
По итогам предыдущего финансового года в Disney работали около 231 000 человек. Компания уже несколько лет сокращает расходы и штат, в том числе в подразделениях ABC, Pixar, ESPN и кинопроизводстве.
9 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Disney сократить до 1000 сотрудников. Предполагалось, что увольнения преимущественно затронут объединенное маркетинговое подразделение. Причинами оптимизации издание называло усиление конкуренции, снижение доходности стриминговых сервисов и падение кассовых сборов.