Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,194-0,28%UTAR9,06-0,66%LIFE1,645-0,9%IMOEX2 445,85-0,4%RTSI951,55-0,4%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Disney планирует сократить тысячи сотрудников ради снижения расходов

Анна Виноградова
Steven Beyer / Unsplash
Steven Beyer / Unsplash

Американская Walt Disney рассматривает возможность сокращения нескольких тысяч сотрудников в рамках программы оптимизации расходов. Руководителям отдельных подразделений поручили найти способы снизить ежегодные затраты на 20%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, экономии планируется добиться как за счет увольнений, так и за счет сокращения других расходов. В наибольшей степени изменения могут затронуть тематические парки, телевизионные сети и киностудию компании. Точное число сотрудников, которых могут уволить, пока неизвестно.

Гендиректор Disney Джош Д'Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на производство фильмов и телепрограмм, развитие технологий, тематических парков и круизного бизнеса. Представитель компании отказался комментировать информацию Bloomberg.

По итогам предыдущего финансового года в Disney работали около 231 000 человек. Компания уже несколько лет сокращает расходы и штат, в том числе в подразделениях ABC, Pixar, ESPN и кинопроизводстве.

9 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Disney сократить до 1000 сотрудников. Предполагалось, что увольнения преимущественно затронут объединенное маркетинговое подразделение. Причинами оптимизации издание называло усиление конкуренции, снижение доходности стриминговых сервисов и падение кассовых сборов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь