WSJ: Disney намерена сократить до 1000 сотрудников в ближайшее время
Компания Disney планирует уволить до 1000 сотрудников в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, сокращения в первую очередь затронут недавно объединенный маркетинговый отдел. По итогам 2025 г. в компании работали 231 000 человек, около 80% сотрудников задействованы в сегменте развлечений, включая тематические парки и производство товаров.
Причинами оптимизации штата WSJ называет снижение прибыли от стриминговых сервисов, падение кассовых сборов и усиление конкуренции на рынке. Кроме того, компания стремится перераспределить ресурсы в пользу развития цифровых направлений, в которых видит потенциал роста.
Решение о сокращениях стало одним из первых крупных шагов нового руководства. В феврале было объявлено, что пост гендиректора Walt Disney Co. занял Джош Д’Амаро, возглавлявший до этого подразделение тематических парков. Он сменил Роберта Айгера.
WSJ подчеркивает, что увольнения стали суровой реальностью в индустрии развлечений. Штат сотрудников также сократили Sony Pictures, Paramount и Warner Bros. Discovery.