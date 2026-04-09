Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Медиа /

WSJ: Disney намерена сократить до 1000 сотрудников в ближайшее время

Ведомости

Компания Disney планирует уволить до 1000 сотрудников в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, сокращения в первую очередь затронут недавно объединенный маркетинговый отдел. По итогам 2025 г. в компании работали 231 000 человек, около 80% сотрудников задействованы в сегменте развлечений, включая тематические парки и производство товаров.

Причинами оптимизации штата WSJ называет снижение прибыли от стриминговых сервисов, падение кассовых сборов и усиление конкуренции на рынке. Кроме того, компания стремится перераспределить ресурсы в пользу развития цифровых направлений, в которых видит потенциал роста.

Решение о сокращениях стало одним из первых крупных шагов нового руководства. В феврале было объявлено, что пост гендиректора Walt Disney Co. занял Джош Д’Амаро, возглавлявший до этого подразделение тематических парков. Он сменил Роберта Айгера.

WSJ подчеркивает, что увольнения стали суровой реальностью в индустрии развлечений. Штат сотрудников также сократили Sony Pictures, Paramount и Warner Bros. Discovery.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её