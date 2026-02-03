Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Disney возглавит Джош Д’Амаро

На посту гендиректора он сменит Роберта Айгера
Ведомости

Новым генеральным директором Walt Disney Co. станет председатель подразделения тематических парков Disney Джош Д’Амаро. Об этом пишет Variety со ссылкой на решение совета директоров компании.

Д’Амаро на новой должности сменит Роберта Айгера.

Айгер в 1999 г. возглавил Walt Disney International – структуру, отвечающую за представление интересов компании за рубежом. Через год он занял пост главного операционного директора Walt Disney Co., а также стал членом совета директоров. Гендиректором Walt Disney Co. Айгер стал в 2005 г.

Д'Амаро пришел в Disney в 1998 г. Он занимал различные должности в корпорации – работал финансовым директором Disney Consumer Products Global Licensing, президентом Disneyland Resort, возглавлял Walt Disney World Resort. 

О том, что Д'Амаро может возглавить Walt Disney Co., писал Bloomberg со ссылкой на источники 2 февраля. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь