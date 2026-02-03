Disney возглавит Джош Д’Амаро

Disney возглавит Джош Д’АмароНа посту гендиректора он сменит Роберта Айгера
Новым генеральным директором Walt Disney Co. станет председатель подразделения тематических парков Disney Джош Д’Амаро. Об этом пишет Variety со ссылкой на решение совета директоров компании.
Д’Амаро на новой должности сменит Роберта Айгера.
Айгер в 1999 г. возглавил Walt Disney International – структуру, отвечающую за представление интересов компании за рубежом. Через год он занял пост главного операционного директора Walt Disney Co., а также стал членом совета директоров. Гендиректором Walt Disney Co. Айгер стал в 2005 г.
Д'Амаро пришел в Disney в 1998 г. Он занимал различные должности в корпорации – работал финансовым директором Disney Consumer Products Global Licensing, президентом Disneyland Resort, возглавлял Walt Disney World Resort.
О том, что Д'Амаро может возглавить Walt Disney Co., писал Bloomberg со ссылкой на источники 2 февраля.