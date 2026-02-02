Bloomberg: новым гендиректором Walt Disney может стать Джош Д’Амаро

По данным агентства, Д’Амаро 54 года. Он возглавляет подразделение, которое приносит большую часть доходов компании, с 2020 г. Д’Амаро пришел на работу в Disney в 1998 г. Прежде он работал в компании Gillette, производящей бритвы. Он продвигался по карьерной лестнице в основном за счет работы в тематических парках компании, занимая руководящие посты на курортах в Калифорнии, Гонконге и Флориде.