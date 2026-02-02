Bloomberg: новым гендиректором Walt Disney может стать Джош Д’Амаро
Совет директоров Walt Disney может назначить новым гендиректором председателя подразделения тематических парков Джоша Д’Амаро. Голосование по поводу назначения состоится на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Д’Амаро 54 года. Он возглавляет подразделение, которое приносит большую часть доходов компании, с 2020 г. Д’Амаро пришел на работу в Disney в 1998 г. Прежде он работал в компании Gillette, производящей бритвы. Он продвигался по карьерной лестнице в основном за счет работы в тематических парках компании, занимая руководящие посты на курортах в Калифорнии, Гонконге и Флориде.
Если кандидатуру Д’Амаро утвердят, он сменит Боба Айгера, руководившего крупнейшей в мире развлекательной компанией с 2005 по 2020 г. и вернувшегося на пост гендиректора в 2022 г.
Представитель Disney сообщил, что совет еще не выбрал следующего гендиректора Walt Disney и объявит о решении, как только оно будет принято.