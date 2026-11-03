Мировые центробанки нарастили закупки золота до максимума с 2024 года

За весь 2024 г. мировые центробанки закупили 1045 т золота, что было на 0,6% меньше результатов 2023 г., следовало из отчета совета. Тогда главным покупателем стал Национальный банк Польши – регулятор увеличил свои резервы на 90 т. Вторым крупнейшим покупателем стал турецкий ЦБ, закупивший 75 т драгоценного металла. Тройку лидеров замыкала Индия, которой за год удалось увеличить свои резервы практически в пять раз – с 16 до 73 т.