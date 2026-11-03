Мировые центробанки нарастили закупки золота до максимума с 2024 года
Центральные банки увеличили золотые резервы на 321 т в III квартале 2026 г., что на 42% больше, чем годом ранее, следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC). Это максимальный квартальный объем закупок с конца 2024 г.
Спрос на золото снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1369 т, в то время как средняя цена на золото составляла $4262 за унцию. Стоимость спроса выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и достигла $188 млрд.
«Основными факторами спроса остаются диверсификация портфеля и управление рисками. С начала года объем закупок составил 675 т, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в материале.
За весь 2024 г. мировые центробанки закупили 1045 т золота, что было на 0,6% меньше результатов 2023 г., следовало из отчета совета. Тогда главным покупателем стал Национальный банк Польши – регулятор увеличил свои резервы на 90 т. Вторым крупнейшим покупателем стал турецкий ЦБ, закупивший 75 т драгоценного металла. Тройку лидеров замыкала Индия, которой за год удалось увеличить свои резервы практически в пять раз – с 16 до 73 т.
2 ноября этого года Bloomberg сообщил, что стоимость золота по итогам октября 2026 г. снизилась более чем на 6%, показав худшую динамику для этого месяца с 2008 г. Снижение происходило на фоне распродажи акций американских технологических компаний. Инвесторы продавали золото в том числе для покрытия убытков по другим активам.