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Главная / Политика /

Песков: отказывающиеся воевать за Киев могут сдаваться в плен

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Украинцы, которые не хотят участвовать в боевых действиях на стороне Киева, могут сдаваться в плен российским военнослужащим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о принудительном удержании мобилизованных под Киевом.

«Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, украинские власти испытывают серьезные трудности с комплектованием вооруженных сил. Он заявил о нехватке людей для мобилизации, большом количестве дезертиров и раненых военнослужащих, которые не могут продолжать службу.

Представитель Кремля добавил, что, по оценкам специалистов, проблемы украинской армии с личным составом в дальнейшем будут только усиливаться.

30 января президент Украины Владимир Зеленский признал проблему принудительной мобилизации. Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал, что около 2 млн человек находятся в розыске по линии территориальных центров комплектования, а еще 200 000 – за дезертирство.

В феврале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на сотрудников украинских военкоматов в 2025 г. выросло на 85% и достигло 6127.

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