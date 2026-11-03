Песков: отказывающиеся воевать за Киев могут сдаваться в плен
Украинцы, которые не хотят участвовать в боевых действиях на стороне Киева, могут сдаваться в плен российским военнослужащим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о принудительном удержании мобилизованных под Киевом.
«Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, украинские власти испытывают серьезные трудности с комплектованием вооруженных сил. Он заявил о нехватке людей для мобилизации, большом количестве дезертиров и раненых военнослужащих, которые не могут продолжать службу.
Представитель Кремля добавил, что, по оценкам специалистов, проблемы украинской армии с личным составом в дальнейшем будут только усиливаться.
30 января президент Украины Владимир Зеленский признал проблему принудительной мобилизации. Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал, что около 2 млн человек находятся в розыске по линии территориальных центров комплектования, а еще 200 000 – за дезертирство.
В феврале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на сотрудников украинских военкоматов в 2025 г. выросло на 85% и достигло 6127.