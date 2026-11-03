Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,193-0,29%UTAR9,06-0,66%YAKG36,05+1,12%IMOEX2 443,51-0,49%RTSI950,67-0,49%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,13-0,05%
Главная / Общество /

Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минтранс России предложил запретить детям младше 16 лет передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по территориям общего пользования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД).

Согласно проекту, велосипедисты старше 14 лет и пользователи СИМ старше 16 лет должны преимущественно передвигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, выделенным полосам для велосипедистов, а также по дорогам в пределах велосипедных и жилых зон и дворовым территориям.

В настоящее время ПДД разрешают детям младше 16 лет пользоваться средствами индивидуальной мобильности с учетом возрастных ограничений и требований к выбору инфраструктуры. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам.

30 сентября Следственный комитет предложил ввести водительские права для управления электросамокатами. Ведомство также выступило за запрет использования СИМ лицами младше 16 лет и ограничение их движения по тротуарам и пешеходным зонам. 17 июня Минтранс сообщил о подготовке поправок в ПДД для электросамокатов, которые планировалось внести в правительство до 1 ноября.

1 октября представители Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга выступили против введения водительских прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Сенатор Евгений Дитрих призвал соблюдать баланс между безопасностью и развитием отрасли.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте