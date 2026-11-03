Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах
Минтранс России предложил запретить детям младше 16 лет передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по территориям общего пользования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Согласно проекту, велосипедисты старше 14 лет и пользователи СИМ старше 16 лет должны преимущественно передвигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, выделенным полосам для велосипедистов, а также по дорогам в пределах велосипедных и жилых зон и дворовым территориям.
В настоящее время ПДД разрешают детям младше 16 лет пользоваться средствами индивидуальной мобильности с учетом возрастных ограничений и требований к выбору инфраструктуры. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам.
30 сентября Следственный комитет предложил ввести водительские права для управления электросамокатами. Ведомство также выступило за запрет использования СИМ лицами младше 16 лет и ограничение их движения по тротуарам и пешеходным зонам. 17 июня Минтранс сообщил о подготовке поправок в ПДД для электросамокатов, которые планировалось внести в правительство до 1 ноября.
1 октября представители Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга выступили против введения водительских прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Сенатор Евгений Дитрих призвал соблюдать баланс между безопасностью и развитием отрасли.