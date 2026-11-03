Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

30 сентября Следственный комитет предложил ввести водительские права для управления электросамокатами. Ведомство также выступило за запрет использования СИМ лицами младше 16 лет и ограничение их движения по тротуарам и пешеходным зонам. 17 июня Минтранс сообщил о подготовке поправок в ПДД для электросамокатов, которые планировалось внести в правительство до 1 ноября.