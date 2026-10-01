В Совфеде и двух министерствах выступили против водительских прав для самокатов
Представители Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга выступили против введения водительских прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Сенатор Евгений Дитрих призвал соблюдать баланс между безопасностью и развитием отрасли.
«Нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась, ссохлась и перестала дышать», – заявил он. В Минпромторге также подчеркнули, что этот вид транспорта важно развивать.
Дитрих при этом предложил разработать федеральный стандарт данных для электросамокатов и электровелосипедов и закрепить за каждым устройством идентификатор, который можно использовать для автофиксации нарушений, сбора статистики и контроля. По его мнению, регулирование должно различаться для личных СИМ, проката и коммерческого электротранспорта. Сенатор также предложил установить отдельную ответственность кикшеринговых операторов за использование самокатов несовершеннолетними, неправильную парковку и техническое состояние устройств.
Актуальность регулирования Дитрих объяснил ростом аварийности. По данным Госавтоинспекции, в январе – августе 2026 г. произошло 3396 ДТП с участием СИМ, что почти на 37% больше год к году. В авариях пострадали 3616 человек, 50 погибли, две трети происшествий произошли по вине пользователей СИМ. В Минтрансе предложили относить устройства мощностью свыше 0,25 кВт и со скоростью более 25 км/ч к мопедам и не допускать их движения по тротуарам. Власти также обсуждают простую регистрацию СИМ через «Госуслуги» и развитие отдельной инфраструктуры, прежде всего велодорожек.
30 сентября Следственный комитет предложил ввести водительские права для управления электросамокатами. Ведомство также выступило за запрет использования СИМ лицами младше 16 лет и ограничение их движения по тротуарам и пешеходным зонам. 17 июня Минтранс сообщил о подготовке поправок в ПДД для электросамокатов, которые планируется внести в правительство до 1 ноября.