В Совфеде и двух министерствах выступили против водительских прав для самокатов

Актуальность регулирования Дитрих объяснил ростом аварийности. По данным Госавтоинспекции, в январе – августе 2026 г. произошло 3396 ДТП с участием СИМ, что почти на 37% больше год к году. В авариях пострадали 3616 человек, 50 погибли, две трети происшествий произошли по вине пользователей СИМ. В Минтрансе предложили относить устройства мощностью свыше 0,25 кВт и со скоростью более 25 км/ч к мопедам и не допускать их движения по тротуарам. Власти также обсуждают простую регистрацию СИМ через «Госуслуги» и развитие отдельной инфраструктуры, прежде всего велодорожек.