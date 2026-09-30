СК предложил ввести права для управления электросамокатами
Следственный комитет России предложил распространить статус водителей транспортных средств на пользователей электросамокатов и ввести обязательное получение прав для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил на совещании в Совете Федерации старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин, передает ТАСС.
По его словам, для этого необходимо внести изменения в закон «О безопасности дорожного движения», закрепив за пользователями СИМ статус водителей, а сами устройства отнести к транспортным средствам, управление которыми требует специального права.
Асташкин отметил, что это позволит распространить на пользователей электросамокатов требования, которые уже действуют для водителей других транспортных средств, в том числе установить минимальный возраст для получения права на управление на уровне 16 лет. Сейчас, напомнил представитель СК, средствами индивидуальной мобильности могут пользоваться дети с семи лет.
Кроме того, по его словам, изменения позволят привлекать водителей СИМ к административной и уголовной ответственности в случаях причинения вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения.
СК также предлагает запретить использование электросамокатов лицами младше 16 лет, а также ограничить движение на них по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.