СК предложил ввести права для управления электросамокатами

Асташкин отметил, что это позволит распространить на пользователей электросамокатов требования, которые уже действуют для водителей других транспортных средств, в том числе установить минимальный возраст для получения права на управление на уровне 16 лет. Сейчас, напомнил представитель СК, средствами индивидуальной мобильности могут пользоваться дети с семи лет.