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Главная / Общество /

СК предложил ввести права для управления электросамокатами

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет России предложил распространить статус водителей транспортных средств на пользователей электросамокатов и ввести обязательное получение прав для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил на совещании в Совете Федерации старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин, передает ТАСС.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в закон «О безопасности дорожного движения», закрепив за пользователями СИМ статус водителей, а сами устройства отнести к транспортным средствам, управление которыми требует специального права.

Асташкин отметил, что это позволит распространить на пользователей электросамокатов требования, которые уже действуют для водителей других транспортных средств, в том числе установить минимальный возраст для получения права на управление на уровне 16 лет. Сейчас, напомнил представитель СК, средствами индивидуальной мобильности могут пользоваться дети с семи лет.

Кроме того, по его словам, изменения позволят привлекать водителей СИМ к административной и уголовной ответственности в случаях причинения вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения.

СК также предлагает запретить использование электросамокатов лицами младше 16 лет, а также ограничить движение на них по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.

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