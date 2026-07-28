Россияне все чаще используют электросамокаты как городской транспорт

Россияне все чаще используют электросамокаты как городской транспортСреднее время аренды в сервисах сократилось примерно до 10 минут
Среднее время поездки на самокатах сервиса «Юрент» в 2026 г. достигло 9,6 минуты, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, это рекордно низкий показатель за все время наблюдений. В итоге доля аренды продолжительностью до 10 минут выросла с 50% в 2023 г. до 88,3% в 2026 г., а их абсолютное число за четыре года увеличилось в 2,9 раза. В компании отмечают, что самокаты все чаще используют для коротких перемещений от остановок общественного транспорта до дома или офиса.
Наиболее выражен этот тренд в Москве, где средняя поездка длится 8,1 минуты, отмечают в «Юренте». В Санкт-Петербурге она составляет 9,1 минуты, в Екатеринбурге – 9 минут, в Челябинске – 9,3 минуты. Одновременно растет популярность и ночных передвижений. С января по июль их число увеличилось на 18% год к году, а средняя продолжительность составила 10,2 минуты. Наибольшим спросом такие поездки пользуются в регионах, где общественный транспорт ночью не работает.