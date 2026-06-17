Минтранс внесет в кабмин проект поправок в ПДД по электросамокатам

В мае представитель пресс-службы дептранса Москвы сообщил «Ведомостям», что с учетом высокого спроса на сезонный транспорт ведомство выступает не за запрет электросамокатов, а за их разумное регулирование. По его словам, электросамокаты дополняют систему московского транспорта: сервисом проката пользуются свыше 5 млн человек. Ежегодно на арендных средствах индивидуальной мобильности (СИМ) совершается порядка 70 млн поездок.