Минтранс внесет в кабмин проект поправок в ПДД по электросамокатам
Минтранс к 1 ноября внесет в правительство законопроект о поправках в ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Выполнение дорожной карты подтвердил на правительственном часе в Совете Федерации Андрей Никитин.
«Все здесь движется. До 1 ноября мы внесем в правительство все необходимые документы, в том числе изменения в ПДД», – сказал Никитин.
МВД до конца лета завершит разработку внутренних документов и законопроекта об административной ответственности за нарушения с СИМ.
В мае представитель пресс-службы дептранса Москвы сообщил «Ведомостям», что с учетом высокого спроса на сезонный транспорт ведомство выступает не за запрет электросамокатов, а за их разумное регулирование. По его словам, электросамокаты дополняют систему московского транспорта: сервисом проката пользуются свыше 5 млн человек. Ежегодно на арендных средствах индивидуальной мобильности (СИМ) совершается порядка 70 млн поездок.